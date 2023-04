Rallye Casinos do Algarve está de regresso a Lagoa

O Rallye Casinos do Algarve está de volta ao município de Lagoa, com destaque para os algarvios em competição Ricardo Teodósio e José Teixeira.

O Rallye Casinos do Algarve arrancou ontem, quinta-feira, dia 30 de março, com Lagoa como epicentro da prova, uma vez que volta a receber o Parque de Assistência Técnica para as equipas participantes, localizado no Parque Municipal de Feiras e Exposições (recinto da FATACIL).

O Rallye Casinos do Algarve irá para a estrada este fim-de-semana, mas os preparativos da prova iniciaram-se no dia de ontem com a verificação técnica dos carros participantes, entre as 18h00 e as 00h00.

A ação voltou a arrancar hoje, pela 11h00, na zona da Torrinha, até às 12h30, com uma classificativa de qualificação, que definiu a ordem de partida para o primeiro troço. Pelas 14h00 houve ainda uma sessão de autógrafos e às 17h30 o briefing.

A partida oficial será dada pelas 20h00, no mesmo local.

O Rallye Casinos do Algarve é a segunda prova do calendário do Campeonato de Portugal de Ralis e conta com a participação de 78 concorrentes que partem à conquista do Campeonato Nacional de Ralis.

Destaque para a participação da dupla de algarvios, Ricardo Teodósio e José Teixeira, campeões nacionais em 2019 e 2021, apoiados pela Câmara Municipal de Lagoa.

O Rallye Casinos do Algarve 2023 é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com o patrocínio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Portimão e Silves e ainda do Medronhito do Caldeirão.

«É com enorme satisfação que Lagoa volta a ser parceiro desta tradicional prova e volta a ser o epicentro da mesma, dando todas as garantias à organização que a prova será um sucesso. “Lagoa acolhe grandes eventos”, é o III Eixo da Estratégia de Desenvolvimento Desportivo, que promove Lagoa e estimula a economia local», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa