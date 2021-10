Quinzena gastronómica promove os «Comeres D’aqui» em Loulé

«Comeres D’aqui – Quinzena Gastronómica do concelho de Loulé» é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, que decorrerá de 12 a 28 de novembro.

Este evento pretende promover e divulgar a integração dos produtos locais na gastronomia pelos restaurantes e pastelarias do concelho, incorporando-os na confeção de entradas, pratos principais, sobremesas e pastelaria.

Com esta iniciativa, é esperada uma cooperação da parte de todos os agentes, no sentido de promover a restauração e pastelaria através de oferta diferenciadora e com qualidade, valorizando circuitos económicos de proximidade que contribuam para incentivar o desenvolvimento da produção local.

Leguminosas, azeitonas, amêndoas, alfarrobas, figos, bolotas, uvas, romãs, medronho, mel, citrinos e ervas aromáticas são alguns dos produtos que poderão ser incluídos na confeção gastronómica, utilizados diretamente ou nas suas transformações, como é o caso do azeite, as aguardentes, as compotas e outros.

Para integrar a Quinzena, os restaurantes e pastelarias deverão inscrever-se até dia 15 de outubro, podendo aceder à ficha de inscrição e normas de participação através do contacto da Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo, por e-mail ou pelo telefone 289 400 829.

No âmbito do evento, será produzido um roteiro dos restaurantes e das pastelarias aderentes que confecionem os seus pratos e doces, distribuído pelo público em geral.

«Comeres D’aqui» é uma iniciativa integrada no Projeto Vitalizar, que visa a valorização dos produtos e recursos do território, apoiado pelo CRESC Algarve. Constitui mais uma oportunidade para alavancar o setor da restauração do concelho e apoiar os produtores locais.