Quinta Pedagógica de Portimão preenche manhãs de sábado com ateliês

Cada atividade terá lugar para 15 crianças.

A Quinta Pedagógica de Portimão promoverá ao longo de maio os já habituais ateliês dedicados às crianças, aos sábados de manhã, sempre às 11h00, proporcionando aos mais pequenos «uma experiência divertida, ao mesmo tempo que conhecem aspetos da vida rural, em plena cidade».

A primeira proposta, marcada para o dia 7 de maio, será a atividade «A Biblioteca vai à Quinta», que possibilita às crianças a partir dos seis anos a audição de um conto apelativo, numa participação especial a cargo da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes.

Já na manhã do sábado seguinte, 14 de maio, o convite também é destinado a crianças a partir dos 6 anos, sob o mote «Vamos descobrir o mundo dos cogumelos», com a participação da Gribb Farm, a primeira horta de cogumelos na região algarvia.

A 21 de maio, Dia Mundial da Abelha, será realçada a importância dos polinizadores, numa sensibilização para as ameaças que as abelhas enfrentam, contando esta atividade com nova participação da Biblioteca Municipal.

Por fim, no dia 28 de maio, o pequeno almoço dos animais da Quinta dominará todas as atenções, num ateliê aberto a crianças sem idade mínima, que têm a oportunidade de conhecer de perto os cavalos, os burros, os patos, as ovelhas, as galinhas, os porcos e os outros moradores deste espaço didático e recreativo.

Os ateliês da Quinta Pedagógica de Portimão têm inscrição prévia, até um máximo de 15 participantes, devendo a mesma ser feita até à véspera de cada atividade, através do telefone 282 248 595 ou por e-mail.