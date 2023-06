Quinta Pedagógica de Portimão expõe utensílios agrícolas antigos

A Quinta Pedagógica de Portimão vai expôr utensílios agrícolas antigos através da exposição permanente «Objetos do Quotidiano Rural».

A partir desta terça-feira, 13 de junho, fica patente nas instalações da Quinta Pedagógica de Portimão a exposição permanente «Objetos do Quotidiano Rural», que reúne ferramentas e utensílios antigos, doados pela comunidade da Mexilhoeira Grande e devidamente tratados e conservados pela equipa do Museu de Portimão.

Parte fundamental da história da humanidade, a evolução da agricultura permitiu aos seres humanos assegurarem a sua subsistência enquanto comunidade.

O engenho humano levou à criação de diversas ferramentas e utensílios que auxiliavam as tarefas diárias, desde as primeiras alfaias, que utilizavam a força de tração animal e humana, passando pela transição do trabalho manual até à mecanização.

Todo esse processo evolutivo, ocorrido ao longo dos últimos milénios, permitiu a subida de produtividade, a poupança energética, a otimização de resultados e a intensificação dos meios de produção e melhorou a qualidade de vida comunidades rurais, verificando-se um acentuado desenvolvimento da maquinaria utilizada na sequência das duas grandes guerras travadas na primeira metade do século XX.

Esta mostra, que integra o programa das comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril em Portimão, pretende dar a conhecer ao público um pouco da história das alfaias, ferramentas agrícolas e objetos do quotidiano das comunidades rurais da região, algumas delas usadas ainda hoje, auxiliando o agricultor na importante missão de providenciar alimentos e produtos de qualidade para si e para os outros.

O Museu de Portimão tem várias exposições a decorrer de momento, sendo no próximo sábado, dia 17 de junho, inaugurada, às 17h00, uma mostra de Rodrigo Vilhena tendo o mar como denominador comum e intitulada «Passageiros do Vento», na qual o artista constrói uma narrativa de pinturas marinhas onde o visitante/observador se cruza e funde com o viajante do mar, a oscilação das ondas e a flutuação da linha de horizonte.