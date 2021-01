Quinta dos Vales já está pronta para acolher aspirantes a enólogos

A adega algarvia Quinta dos Vales criou o projeto The Winemaker Experience, que tem por objetivo transformar apreciadores de vinho em produtores, com a ajuda de uma equipa dedicada de viticultores e vinicultores profissionais.

Este é o único projeto do género em Portugal, que oferece uma oportunidade exclusiva para aspirantes a enólogos poderem ter uma vinha e fazer o seu próprio vinho, de forma prática, sem ter de investir milhões ou estudar enologia durante anos.

Situada em Estômbar, no concelho de Lagoa, a Quinta dos Vales tem atualmente 20 parcelas de vinhas disponíveis,- com uvas tintas a brancas, de castas portuguesas, como Touriga Nacional e Alvarinho, assim como variedades francesas, como Syrah e Cabernet Sauvignon, que podem ser alugadas ou compradas.

Criado em 2017, após três anos de estudo e aperfeiçoamento, o projeto The Winemaker Experience está finalmente pronto para ser lançado.

Karl Heinz Stock, proprietário da Quinta dos Vales, foi intransigente no desenvolvimento desta iniciativa que não seria comercializada enquanto a sua mecânica não fosse otimizada.

A equipa teve de aprender os meandros da microprodução, bem como encontrar a melhor forma de orientar e educar os interessados, sem os sobrecarregar com informação técnica.

Após três colheitas bem-sucedidas, acompanhando um grupo de vinicultores aprendizes internacionais, a equipa está confiante de que o projeto está realmente pronto para arrancar.

O grau de envolvimento de cada novo wine-maker no processo, desde o início da produção na vinha, até à adega, é uma escolha pessoal.

Os interessados podem arregaçar as mangas e participar em cada etapa, ou partilhar as suas preferências com a equipa da adega e deixá-los fazer o trabalho.

O resultado é uma barrica anual de vinho seu, ou seja, 288 garrafas, com o rótulo personalizado, para partilhar com a família e amigos ou colegas de trabalho.

A fim de agradar a todos os wine-lovers, Karl Heinz Stock, criou quatro etapas graduais para se tornar wine-maker e ter uma vinha.

A primeira é uma introdução à vinificação, o Bottle Blending Workshop de três horas (a partir de 62 euros por pessoa), durante o qual os participantes aprendem a arte de criar um lote único com os melhores vinhos monocasta da Quinta dos Vales.

Depois, há a Barrel Blending Experience (a partir de 5.472 euros), que permite aos amantes do vinho produzir a sua própria pipa de 225 litros, com amostras dos melhores vinhos monocasta da Quinta dos Vales.

Para os mais ambiciosos, que querem assumir o desafio da vinificação desde o início, existe a possibilidade de alugar uma vinha com o programa Rent a Vineyard (a partir de 5.472 euros por ano).

Esta é a oportunidade perfeita para experimentar a vinificação, sem compromisso a longo prazo.

Trata-se de um contrato de arrendamento de um ano, numa das parcelas de vinha estabelecidas da herdade, para uma única vindima, para produzir uma colheita com as uvas resultantes.

Depois, vem a opção mais exclusiva do projeto The Winemaker Experience: comprar um talhão de vinha.

Esta etapa transforma a vinificação num hobby exclusivo ou, quem sabe, num novo estilo de vida.

Ao comprar um lote com o esquema Own a Vineyard, os participantes podem produzir o seu próprio vinho sem o risco de começar um negócio do zero, e por uma fração do preço.

Os participantes podem escolher um lote de vinhedo existente ou plantar novas vinhas em lotes virgens disponíveis.

Os preços variam entre 30 mil e 60 mil euros dependendo da casta e da localização do lote.

Os custos anuais de funcionamento (de 8 a 11 euros por garrafa) incluem desde os trabalhos na vinha e na adega, até todos os materiais utilizados e a consultoria prestada.

A Quinta dos Vales entrega o produto acabado a cada produtor, com o vinho devidamente envelhecido, engarrafado, rotulado e embalado. O único custo extra será o envio do vinho, caso for necessário.

Para que a experiência seja completa, o produtor alemão criou uma seleção de casas com vista para a vinha chamadas The Vines.

Cada aspirante a produtor tem assim a oportunidade de ver presenciar o crescimento da sua vinha e acompanhar de perto o dia a dia da produção do seu vinho.

A experiência pode até ser gerida à distância.

Sempre que não for possível estar no local pessoalmente, a equipa garante que os proprietários estejam totalmente informados e em controlo, seja através de fotos, vídeos, mensagens de WhatsApp, e-mails ou por telefone.

Podem até degustar e misturar os seus vinhos à distância, pois a equipa enviará amostras com notas e recomendações.

A Quinta dos Vales é uma criação do empresário e artista alemão Karl Heinz Stock, um local onde as suas duas maiores paixões, o vinho e a arte, ganham vida.

Rodeada por mais de 20 hectares de vinhas, o que antigamente era uma quinta degradada, foi transformado numa adega moderna, com um parque de esculturas, centro de eventos e alojamento turístico.

Reconhecida como a adega líder do Algarve, a Quinta dos Vales tem produzido de forma consistente vinhos premiados, ano após ano, alguns dos quais foram distinguidos com o prémio «Melhor Vinho do Algarve», sete vezes nos últimos 11 anos.