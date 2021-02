Quinta do Marco oferece condições especiais para profissionais de saúde

Hotel Rural Quinta do Marco, no interior do concelho de Tavira oferece com condições especiais para os profissionais de saúde poderem descansar.

O hotel rural Quinta do Marco, localizado em Santa Catarina da Fonte do Bispo, Tavira, está encerrado, de momento, como a esmagadora maioria da hotelaria algarvia, em virtude da pandemia de COVID-19.

No entanto, «tendo consciência do enorme esforço que todos os profissionais de saúde têm sido submetidos, no apoio dedicado a todos os seus doentes, decidimos proporcionar condições vantajosas para que possam recuperar, logo que a pandemia acalme, como todos esperamos. Assim, proporcionaremos 40 por cento de desconto, no alojamento, a todos os profissionais de saúde, do sector público e privado, que façam as suas reservas, para que possam usufruir de todas as nossas facilidades e, assim, recuperarem as forças para os próximos desafios», explica Helder Martins, diretor da unidade.

A campanha é valida para estadias até ao dia 15 de julho de 2021.

O Hotel rural Quinta do Marco tem quartos duplos, triplos ou familiares, piscina de adultos aquecida, piscina de crianças, SPA, sala de massagens, wi-fi gratuito e estacionamento incluído.

Inserido no meio de um jardim mediterrânico, integra uma horta biológica, que abastece o restaurante panorâmico, com cerca de 100 lugares.

Este estende-se numa esplanada com vista sobre a serra e costa do Sotavento algarvio, com possibilidade de observação de toda a zona de costa, entre Monte Gordo e a Fuzeta.

Com pavimento betuminoso permeável em volta de todo o hotel, um percurso táctil direcional e pavimentos de alerta com guias de deslocação e placas de sinalética em braille, permite o acesso a invisuais, cadeiras de rodas e carrinhos de bebés a todas as unidades de alojamento e aos espaços públicos.

Os hóspedes podem ainda desfrutar de vários produtos turísticos como cultura, sol e praia, golfe, caminhadas pela quinta, passeios de BTT, entre outros, ou apenas relaxar a ouvir o chilrear dos passarinhos, num verdadeiro ambiente rural algarvio.

Os profissionais de saúde interessados podem reservar a estadia através do website, por email (reservas@quintadomarco.com) ou telefone (281 971 500).