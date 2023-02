Quinta do Lago teve hoje piquete de greve de indignação nacional

Piquete de greve na Quinta do Lago realizado no âmbito do Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta, convocado para o dia de hoje pela CGTP-IN.

Piquete de greve na Quinta do Lago realizado no âmbito do Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta, convocado para o dia de hoje pela CGTP-IN, pelo aumento geral dos salários, contra o aumento do custo de vida, o controle dos preços dos bens essenciais, a taxação dos lucros especulativos e a defesa e valorização dos serviços públicos, nomeadamente, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da educação, da segurança social e da habitação.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve «irá continuar esclarecer e a mobilizar os trabalhadores do sector do turismo para exigir ao patronato e ao Governo para que haja uma justa repartição da riqueza que é criada pelos trabalhadores, para que os horários sejam mais regulados para permitir a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, para que os trabalhadores não fiquem sem contratação coletiva aplicável, para que os direitos se mantenham e haja uma melhoria nas condições de trabalho».

Em nota enviada às redações, o Sindicato da Hotelaria do Algarve «apela aos trabalhadores para se inscreverem no sindicato e para se organizarem no local de trabalho para dar mais força à luta contra o empobrecimento e as desigualdades. Com mais união os trabalhadores do sector terão força suficiente para melhorarem as suas condições de vida e de trabalho».