Quinta do Lago também já recebeu galardão de «Praia Acessível»

Além das sete praias já recorrentes no concelho de Loulé, o galardão «Praia Acessível», este ano, será ainda ostentado na Quinta do Lago.

A época balnear oficial no concelho de Loulé decorrerá entre os dias 1 de junho e 30 de setembro e a grande novidade deste ano é o galardão de «Praia Acessível» na Quinta do Lago.

Como já tem sido habitual ao longo dos últimos anos, a «Bandeira Azul» e «Qualidade de Ouro» voltam a ser entregues para as zonas balneares da Quinta do Lago, Ancão, Garrão Nascente, Garrão Poente, Vale do Lobo, Loulé Velho, Almargem, Forte Novo, Quarteira e Vilamoura,

Já o galardão de «Praia Acessível», para além das sete praias recorrentes, este ano será também ostentado na Quinta do Lago, ficando de fora apenas Garrão Nascente e Almargem para que o selo da acessibilidade esteja na totalidade das praias louletanas.

A Câmara Municipal de Loulé, conjuntamente com os demais parceiros e decisores no âmbito do Programa Bandeira Azul, tem vindo a implementar uma estratégia com vista ao reconhecimento do litoral do concelho «como zona de excelência para a prática balnear, assente em padrões de harmonia e equilíbrio entre as diferentes praias e com uma oferta qualificada que se complementa e assume como referência para o turismo nacional e estrangeiro», informa.

Esta distinção «é o coroar de um esforço assinalável e exigente que a autarquia de Loulé desenvolve na preparação e planeamento da época balnear, guiando-se por critérios como a boa qualidade das águas balneares e uma rigorosa gestão e segurança das praias e áreas envolventes».

A acessibilidade é também uma aposta e preocupações do município, que pretende ver «incluídas e dignificadas as mais distintas situações humanas», assegura.

Neste sentido, as praias do concelho têm vindo crescentemente a apresentar condições privilegiadas de acessibilidade e mobilidade para todos, inclusive com a possibilidade de banhos assistidos.

O Programa Bandeira Azul conta com um espaço de apoio, o Centro Azul, em Quarteira, aberto ao público entre junho e setembro, de segunda-feira a domingo, com a disponibilidade de dois técnicos/animadores que acompanham e dinamizam atividades e prestam informações e esclarecimentos aos cidadãos.

Vocacionado para os jovens, esta estrutura é dirigida à população em geral e procura abranger todos os escalões etários.

No Centro Azul, os cidadãos usufruem dos serviços do equipamento que pretende informar, sensibilizar e consciencializar os cidadãos, para a importância de preservar e promover as zonas balneares.

O litoral do concelho de Loulé prima, ainda, «pelo requinte e sofisticação dos seus alojamentos turísticos e pela harmonia e singularidade das vastas áreas naturais, a opção certa para quem aprecia o conforto e a alegria de conviver com um povo que sabe receber com alma e emoção», enaltece a autarquia.