Quinta do Lago recruta pessoal para mais de 200 vagas de emprego

Quinta do Lago realiza na sexta-feira, 4 de fevereiro um Open Day de recrutamento para preencher as mais de 200 vagas de emprego.

A Quinta do Lago, o resort mais exclusivo do Algarve e um dos mais reconhecidos a nível Europeu, anuncia o seu Open Day 2022, que se realizará no dia 4 de fevereiro entre as 9h30 e as 18h00.​​ O constante crescimento e desenvolvimento levam a Quinta do Lago a reforçar a sua estrutura de Recursos Humanos, nas mais variadas áreas de atuação.

Neste dia, um dos grupos mais sólidos do mercado, convida todos os candidatos, a assistirem à apresentação dos seus produtos e serviços e a participar numa masterclass de cocktails e coffee barista.

Os candidatos que participarem neste Open Day poderão desfrutar de uma elegante degustação de canapés criada pelos Chef’s do resort bem como da atuação de um DJ convidado pela Quinta do Lago.

Todos os interessados, deverão consultar e fazer o seu registo online.

Quanto ao programa do evento, o Open Day conta com várias sessões de apresentação do Grupo Quinta do Lago, intercaladas com entrevistas de recrutamento em diferentes horários. As sessões de apresentação estão agendadas para as 10, 12 e 16 horas, e as entrevistas realizar-se-ão às 10h30, 12h30 e 16h30, respetivamente.

O resort de referência do Algarve, tem mais de 200 vagas e procura os candidatos mais talentosos e dedicados para se candidatarem a posições das áreas de: F&B (serviço de mesa, bar, receção e cozinha); Manutenção de Espaços Verdes; Serviço de Limpeza; Recepção (Golfe e Hotel); e Operacionais de Golfe. É também possível concorrer à oportunidade de efetuar um estágio curricular e extracurricular.

Este é um resort de luxo detentor de 13 restaurantes, 3 campos de golfe, o boutique hotel The Magnolia Hotel, o centro multidesportivo The Campus, agência de Real Estate assim como diversos serviços de apoio.

Com uma reputação que lhe precede, a Quinta do Lago é um lugar único para trabalhar. Em conjunto, uma equipa dedicada cria um local verdadeiramente especial onde famílias de todo o mundo passam momentos de qualidade. O resort oferece fantásticas oportunidades de estágio e carreiras profissionais e procura candidatos ambiciosos, esforçados e dedicados.

A Quinta do Lago investe na formação contínua dos seus funcionários seja através de formações especializadas ou concursos: é o caso da equipa de bartenders do famoso Bovino Steakhouse ou dos baristas do PURE, que participam em concursos por toda a Europa e trazem para casa prémios de grande relevância na área. Além disso, todos os colaboradores têm a possibilidade de progressão na carreira e de mudança de área dentro da empresa.

Se deseja participar nesta iniciativa, inscreva-se aqui ou contacte o resort através de email (talent@quintadolago.com) ou telefone (+351 289 390 700).