Quinta do Lago obrigada a reintegrar delegado sindical

Empreendimento turístico Quinta do Lago, no concelho de Loulé, foi obrigada a reintegrar o delegado sindical Leonel Floro.

A Sociedade do Golfe da Quinta do Lago SA, que gere o empreendimento turístico Quinta do Lago, no concelho de Loulé, viu-se obrigada, no dia 14 de novembro, a

reintegrar com todos os direitos e vínculo efetivo sem termo, o representante dos trabalhadores que tinha sido despedido em maio deste ano.

«Com esta vitória fica demonstrado mais uma vez que vale a pena lutar», diz o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, em nota enviada às redações.

Esta força «apela aos trabalhadores do sector para se sindicalizarem, unirem, organizarem e levarem a cabo as ações de luta que forem necessárias para conquistar melhores salários e melhores condições de trabalho».

O sindicato «irá continuar a intervir nos locais de trabalho, tendo como objetivo a denúncia da ofensiva que o patronato, o Partido Socialista (PS) e os partidos à sua direita, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, estão a desenvolver contra os trabalhadores e os seus direitos e organizar a luta indispensável para fazer frente a essa ofensiva e conquistar as condições para uma vida digna para todos».