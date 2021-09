O Campo de Golfe Sul da Quinta do Lago passou por uma requalificação de 7 milhões de euros.

A Quinta do Lago, o maior resort de luxo do Algarve, investiu 7 milhões de euros no golfe, na remodelação do Campo de Golfe Sul, com o objetivo de elevar a experiência de jogo e melhorar ainda mais as credenciais ambientais.

A remodelação do layout do Campo Sul, que foi já oito vezes anfitrião do Open de Portugal, iniciou-se durante o período de confinamento devido à pandemia de COVID-19, tendo o resort decidido aproveitar o fecho do campo para avançar com a obra.

Como parte desta reforma, todos os fairways, bunkers, tees, espaços verdes e buracos foram melhorados.

A sustentabilidade foi uma prioridade ao longo do projeto, com o superintendente do campo de golfe da Quinta do Lago, Mark Tupling, e a sua equipa a trabalharem com a Golf Environment Organization (GEO) Foundation e com a associação local sem fins lucrativos VitaNativa para melhorar a gestão ambiental nos campos de golfe.

A gestão da água foi um elemento chave nas mudanças feitas com novas bombas de irrigação instaladas e melhoria do sistema existente, que garante uma maior poupança.

Sean Moriarty, CEO do resort, considera que «o Campo Sul ocupa um lugar especial na história da Quinta do Lago e no coração de muitos dos nossos residentes e visitantes. É um campo verdadeiramente icónico e a nova versão moderna apresentará uma série de novos desafios, todos apresentados num cenário natural idílico».

«A pandemia de COVID-19 continua a apresentar novos desafios, mas na Quinta do Lago estamos determinados a continuar a investir e melhorar as nossas instalações. O novo investimento que fizemos no Campo Sul é digno de uma verdadeira estrela do golfe europeu, e as melhorias feitas ajudarão a garantir que o campo continue a ser o favorito de todos que o jogam nos próximos anos», conclui.

Ao investimento no Campo Sul, junta-se a melhoria do Clubhouse de golfe, que reabriu renovado no ano passado, e novos balneários masculinos e femininos.

Também os outros dois campos de golfe do resort – o Norte e o Laranjal – passaram por programas de melhoria de manutenção significativos desde a última primavera. A Quinta do Lago investiu ainda numa nova frota de buggies de golfe elétricos.