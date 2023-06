Quinta da Tôr – Grande Reserva Algibre é melhor vinho do Algarve 2023

Quinta da Tôr – Grande Reserva Algibre venceu o XV concurso de vinhos do Algarve da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

O grande vencedor do XV Concurso de Vinhos do Algarve foi o Quinta da Tôr – Grande Reserva Algibre Tinto 2017.

Os resultados do Concurso foram divulgados ontem, sexta-feira, dia 02 de junho, numa cerimónia que teve lugar no Vale d’Oliveiras Quinta Resort & Spa, que juntou vários produtores e entidades.

A XV edição do Concurso de Vinhos do Algarve teve lugar no passado dia 26 de maio, no Convento de São José, em Lagoa, com a direção técnica do concurso da responsabilidade da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), tendo contado com o apoio do município de Lagoa.

Foram provados mais de 100 vinhos, entre brancos, rosés e tintos de excelente qualidade de 26 produtores. Foram medalhados 32 néctares, entre 20 medalhas de prata, 11 medalhas de ouro e, o vencedor, com a Grande Medalha de Ouro.

O Concurso de Vinhos do Algarve tem por objetivo a atribuição de distinções aos vinhos engarrafados do Algarve. Pretende-se estimular a produção de vinhos de qualidade, bem como promover os melhores vinhos produzidos na região algarvia.