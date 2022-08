Quim Roscas e Zeca Estacionâncio levam comédia e improviso a Albufeira

Bilhetes já estão à venda.

A dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio atua no próximo sábado, dia 20 de agosto, às 22h00, no auditório do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

O espetáculo tem uma duração prevista de 1h30 e promete «uma noite de muitos risos e animação».

Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, que são João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, respetivamente, contam com inúmeras atuações realizadas durante 20 anos de carreira. Em Albufeira, prometem «um evento onde não faltará comédia, música e improviso para toda a plateia».

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline, com preços entre os 14 euros (balcão lateral) e os 23 euros (1ª plateia).