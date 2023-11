Quatro portugueses mais perto do quadro principal do Vale do Lobo Open I

O Vale do Lobo Open I prepara-se hoje para os primeiros jogos do quadro principal, depois de mais quatro portugueses terem passado a última ronda.

Francisco Rocha, Gonçalo Falcão, Tiago Boschmans e André Stewart foram os tenistas portugueses que durante o dia se ontem, segunda-feira, 13 de novembro, asseguraram a passagem à ronda de acesso ao quadro principal do Vale do Lobo Open I.

O primeiro de dois ITF M25 organizados de forma consecutiva pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT) está a realizar-se e na Vale do Lobo Tennis Academy, até ao dia 19 de novembro.

Isento da primeira ronda por causa do estatuto de sexto cabeça de série, Francisco Rocha (1144.º classificado no ranking ATP) iniciou a participação com um triunfo por 7-6(7) e 6-3 sobre o britânico Harry Thursfield.

O maiato de 24 anos (vice-campeão nacional absoluto em 2022) discutirá a ronda de passagem do Vale do Lobo Open I com o compatriota André Stewart.

Cinco anos mais novo, o jovem algarvio, ainda sem ranking profissional, inscreveu pela terceira vez na carreira o nome numa ronda de acesso ao vencer o croata Alen Bill (1931.º ATP) em duas partidas, por 6-4 e 6-1, e desta forma ganhou mais uma oportunidade de se apurar pela primeira vez para um quadro principal de singulares.

O frente a frente entre Rocha e Stewart na ronda de apuramento assegurou desde logo a presença de pelo menos oito jogadores portugueses no quadro principal de singulares, mas a contagem poderá aumentar dado que outros dois seguiram em frente nesta jornada.

Também isento da primeira eliminatória, Gonçalo Falcão (1659.º ATP e 15.º cabeça de série) superou o italiano Marco Berti pelos parciais de 7-6(4) e 6-0 e juntou-se ao neerlandês Stijn Slump (1286.º e oitavo favorito).

Quanto a Tiago Boschmans, o jovem de 18 anos — um dos convidados da organização para jogar o qualifying — tinha dado início à participação com uma vitória sobre João Portugal e esta segunda-feira sobreviveu a um match tie-break para sair por cima do braço de ferro com o alemão Leopold Zima (903.º ATP e terceiro cabeça de série).

Os parciais de 6-4, 1-6 e 12-10 permitiram-lhe marcar encontro na última ronda com Gabriel Elicha Navas (1437.º), espanhol responsável pelo afastamento de Tomás Cortez com os parciais de 6-4 e 6-4.

Diogo Marques (7-5 e 6-4 favoráveis ao italiano Peter Buldorini), Tomás Almeida (6-1 e 6-1 para o espanhol Alejandro Turriziani Alvarez) e Afonso Portugal (6-3 e 6-2 para o francês Rayane Oumaouche) não conseguiram prolongar as campanhas iniciadas na véspera.

Além dos oito encontros relativos à última ronda do qualifying do Vale do Lobo Open I, a jornada de hoje também contará com os primeiros duelos dos quadros principais de pares (seis) e singulares (dois).

Na variante individual, João Domingues (ex-top 150 e atual 681.º) terá pela frente o segundo cabeça de série, Lucas Poullain. O francês de 27 anos está na melhor fase da carreira (255.º) e este ano já venceu um ITF M25 no Algarve, em Faro.

Pedro Araújo (ex-534.º e atual 938.º), que recebeu um wild card, será o outro português a ir a jogo no quadro principal no dia de hoje, tendo pela frente outro francês, Antoine Ghibaudo (727.º), num duelo que cruza com o do compatriota.

Na primeira ronda do quadro principal destaca-se o encontro entre Henrique Rocha (277.º e quarto cabeça de série) e Rodrigo Fernandes (1405.º), respetivamente campeão nacional absoluto e campeão nacional de sub 18.

A comitiva lusa fica completa com os nomes de Jaime Faria (426.º e sexto pré-designado), que terá pela frente ou um qualifier ou um lucky loser e poderá encontrar o ex-top 15 Kyle Edmund na segunda ronda, Tiago Pereira (808.º, enfrenta o oitavo favorito Luka Mikrut, número 498 mundial) e Gonçalo Marques (1679.º), também ele a ter de aguardar pelo desfecho do qualifying.