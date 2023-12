Quatro eventos de Loulé nomeados para os Iberian Festival Awards´24

Festival MED, Som Riscado, a Noite Branca e o Carnaval de Loulé integram a lista de nomeados para o 8º Iberian Festival Awards.

O concelho de Loulé volta a figurar nas nomeações do Iberian Festival Awards, desta vez na 8ª edição, com o Festival MED, Som Riscado – Festival de Música e Imagem, a Noite Branca Algarve – Loulé e o Carnaval de Loulé, somando, assim, 21 nomeações.

O Festival MED, totalista em termos de presença nestes prémios desde a primeira edição, é nomeado em 10 categorias, nove delas as mesmas do último ano: Melhor Festival de Média Dimensão; Melhor Promoção Turística; Melhor Programa Cultural; Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing; Melhor Atuação (PT/ES) com o concerto dos portugueses Sétima Legião; Melhor Atuação Internacional com o concerto dos malianos Amadou&Mariam; Contributo para a Sustentabilidade; Contributo para a Igualdade e Melhor Festival Lusófono e Hispânico.

A novidade é a integração numa nova categoria, a Melhor Cobertura Vídeo, com o trabalho realizado pela Digital+TV durante o Festival.

Esta última é também uma das categorias em que o Som Riscado – Festival de Música e Imagem figura como nomeado, mas neste caso a cobertura do evento foi realizada por outra produtora algarvia, a Take 5 Produções.

Este festival, que teve lugar no passado mês de novembro, tem ainda mais oito nomeações: Melhor Festival de Pequena Dimensão; Melhor Festival Indoor; Melhor Programa Cultural; Melhor Comunicação e Estratégia de Marketing; Melhor Atuação (PT/ES) com o concerto dos The Gift; Melhor «Electronic Act» com o set de Stereossauro ft. Ana Magalhães; Melhor Espaço de Acolhimento (com o Cineteatro Louletano, apesar da realização de atividades incluir também outros espaços da cidade) e Melhor Fotografia (Mário Lino).

Este ano, a Noite Branca Algarve – Loulé e o Carnaval de Loulé , este ano inspirado no Geoparque Algarvensis, também fazem parte dos muitos eventos portugueses e espanhóis que concorrem a estres galardões. Ambos integram a lista de nomeados para Melhor Festividade e no caso do Carnaval esta é uma estreia.

Os vencedores dos 8ºs Iberian Festival Awards serão conhecidos numa gala que terá lugar na noite de 15 de março, na cidade espanhola de Granada. Mas ainda antes, a 30 de janeiro, é anunciado o top 10 dos finalistas em cada uma das categorias, quer nas que são decididas pelo público, como nas eleitas pelo júri .

As votações decorrem até ao 17 de janeiro, aqui.

Recorde-se que os Iberian Festival Awards têm por objetivo reconhecer o melhor dos festivais da Península Ibérica, nas suas diversas valências, bem como os agentes que neles participam.