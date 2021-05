Quarteirenses recebem dicas de eficiência energética em sessão online

Sessão será transmitida nas redes sociais e é de participação totalmente gratuita.

A população de Quarteira poderá assistir a uma sessão em formato online sobre poupança de energia na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, a partir das 21h00.

Com duração de uma hora, esta sessão irá decorrer em direto e em simultâneo no Facebook da Junta de Freguesia de Quarteira e da Academia do Saber, sob o mote «Poupar é ganhar, Poupe energia!».

É dedicada à poupança de energia, tendo como objetivo apoiar as famílias a melhorar a eficiência energética das suas casas, a gerir melhor os seus consumos, a compreender e interpretar as suas faturas e mostrando como recorrer mais facilmente aos mecanismos de apoio existentes. A condução ficará a cargo dos formadores Isa Tudela, da DECO, e Emanuel Delgado, da ADENE – Agência para a Energia, que apresentarão de forma prática as melhores soluções relativas a esta temática.

Será, segundo a Junta de Freguesia de Quarteira, «uma sessão que funcionará como um espaço de informação e debate, com o envolvimento e interação dos participantes no esclarecimento de dúvidas, na partilha de dicas, soluções e conselhos importantes, de modo a que todos possam ser energeticamente mais eficientes em casa».

Para Telmo Pinto, presidente da autarquia, «estas sessões são importantíssimas, pois com a mudança de alguns hábitos quotidianos é possível diminuir os gastos e ajudar o ambiente, sem prescindir de uma vida confortável. Temos que eliminar os consumos desnecessários e os comportamentos pouco sustentáveis, e esta ação ajudará bastante nesse sentido».

A sessão é de participação totalmente gratuita, contando com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Junta de Freguesia de Quarteira e da Academia do Saber de Quarteira.