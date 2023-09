Quarteira volta a ser palco da Marcha Corrida da Batata-Doce

O Largo da Praia da Gaivota é o local escolhido para reunir os participantes para a Marcha Corrida da Batata-Doce, em Quarteira, no dia 24 de setembro.

A Marcha Corrida da Batata-Doce, a decorrer no Largo da Praia da Gaivota, em Quarteira, num percurso de cinco ou 10 quilómetros, está marcada para domingo, dia 24 de setembro.

O aquecimento tem início às 9h00, sendo que a atividade está prevista decorrer às 09h30.

«A prática de exercício físico aliada aos cenários caraterísticos da cidade de Quarteira são uma atração para todos os participantes, que procuram a combinação perfeita entre desporto, ambiente e interação durante todo o caminho», de acordo com a organização.

Como já é habitual, o final está marcado por um convívio, onde vão ser distribuídas batatas-doces assadas aos participantes.

As inscrições são obrigatórias, mas gratuitas, podendo ser realizadas de forma presencial, na Junta de Freguesia de Quarteira, ou através do website autárquico, disponível aqui.

«A Marcha Corrida da Batata-Doce é um exemplo de como a atividade física pode ser praticada de forma descontraída e em grupo. Mais que o percurso em si, queremos que as pessoas interajam umas com as outras e que se divirtam nesta que já é uma tradição da nossa freguesia», refere o autarca quarteirense Telmo Pinto.

Organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, esta prova está integrada no Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e conta com a parceria da Câmara Municipal de Loulé.