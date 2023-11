Quarteira volta a homenagear a padroeira Nossa Senhora da Conceição

A Festa da Nossa Senhora da Conceição em Quarteira inicia na noite de dia 7 de dezembro, culminando com animação musical.

A comunidade de Quarteira vai voltar a celebrar, durante dois dias, uma das mais emblemáticas festas religiosas, a Festa da Nossa Senhora da Conceição.

As celebrações iniciam-se com a procissão das velas, na noite de dia 7 de dezembro, pelas 21h00, entre as igrejas de Nossa Senhora da Conceição e de São Pedro do Mar.

Já o dia seguinte fica marcado pela celebração da Eucaristia na Igreja de São Pedro do Mar, pelas 14h00, seguida pela procissão solene em direção ao mar.

A tradição vai fazer-se sentir, como já é habitual, com o encontro das duas imagens de Nossa Senhora da Conceição no Porto de Pesca de Quarteira.

A imagem da Capelinha do Porto de Pesca será transportada pelos pescadores com o desfile das embarcações de pesca engalanadas, enquanto a imagem da Igreja Paroquial seguirá com os homens do andor ao longo da marginal, até ao ponto de encontro das duas procissões.

Após a saudação à padroeira e a bênção dos pescadores e suas embarcações, as duas imagens retornam às respetivas capelas.

Existirá transmissão em direto na página de Facebook e de YouTube da Junta de Freguesia de Quarteira para quem não conseguir estar presente nas cerimónias.

O dia termina com animação musical, com o artista Humberto Silva, a venda de Ramos, leilão de ofertas e gastronomia diversa.

A Festa da Nossa Senhora da Conceição de Quarteira é uma organização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Quarteira, Junta de Freguesia de Quarteira e Câmara Municipal de Loulé.