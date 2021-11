Quarteira tem novas luminárias LED com telegestão

Instaladas entre a «Rotunda do Polvo» e a rotunda do Terminal Rodoviário.

O município de Loulé, no âmbito do projeto Quarteira Lab, dotou a área de intervenção deste território que vai desde a «Rotunda do Polvo», na Avenida Carlos Mota Pinto, à rotunda do Terminal Rodoviário, na Avenida Francisco Sá Carneiro, com luminárias LED associadas a um sistema de telegestão.

Esta solução permite identificar avarias na iluminação pública automaticamente, controlar e monitorizar remotamente as luminárias, reduzindo o tempo de inatividade das luminárias e aumentando a segurança do cidadão.

A implementação desta medida encontra-se alinhada com a política de ação climática e salvaguarda ambiental do município de Loulé. É parte do trabalho conjunto entre vários serviços municipais, permitindo a redução de cerca de 70 por cento do consumo de energia e das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para a eficiência energética na iluminação pública, indo de encontro ao estabelecido no Plano Municipal de Ação Climática de Loulé, nos documentos estratégicos nacionais e europeus.

O Quarteira Lab, cofinanciado pelo Fundo Ambiental, é uma iniciativa que pretende fomentar a descarbonização da cidade através de soluções tecnológicas que aumentem a eficácia e reduzam o consumo de energia, contribuindo para criar uma cidade mais resiliente, sustentável e inclusiva, que melhore a qualidade de vida dos cidadãos deste espaço urbano e o ambiente.