Quarteira recebe feira de emprego «com oferta variada»

Escola EB 2,3 D.Dinis, em Quarteira, vai ser palco do certame «Emprega+ 2022», dedicado ao mercado laboral, no dia 23 de abril, entre as 10h00 e as 19h00.

Neste dia estarão presentes mais de 30 empresas do concelho, com disponibilização de ofertas de emprego e de estágio. Em paralelo, decorrerão ações de recrutamento e sessões de esclarecimento dirigidos ao público em geral.

Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura, Associação de Empresários Por Quarteira e do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, com o apoio do IEFP, que será reeditada este ano para apoiar desempregados, jovens, à procura do primeiro emprego, mas também as empresas que pretendem canalizar (novos) recursos humanos para os diversos setores.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, afirma que «o nosso papel como autarcas é contribuir com o nosso conhecimento, competências municipais e criação de parcerias para alavancar o mercado de emprego e, assim, promover o bem-estar das famílias e a dinamização da economia local».

Todos os empresários que ainda não tenham realizado a sua inscrição poderão ainda participar na feira, entrando em contato com a Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé, através do telefone 289 400 829 ou por e-mail. Este evento é de acesso livre ao público.