Quarteira promove formações na área do inglês e da informática

Inscrições abrem já na sexta-feira.

A Junta de Freguesia de Quarteira, em parceria com o Centro Qualifica ASMAL, abre as portas para a qualificação da população com duas novas formações, em áreas de extrema importância para os dias de hoje – o inglês e a informática.

Para Telmo Pinto, presidente da autarquia, «a educação e a formação são bens fundamentais, que têm que estar ao alcance de todos. Trazer para Quarteira estas novas formações, é oferecer oportunidades para que todos encontrem um caminho, para o seu próprio sucesso pessoal e profissional».

As inscrições para as formações abrem no dia 29 de outubro, sexta-feira, podendo ser feitas através dos telefones 924 452 504 e 924 452 497, via e-mail, na página de Facebook do Centro Qualifica – ASMAL e ainda presencialmente, às sextas-feiras, das 14h30 às 17h00, no Centro de Atividades Lúdicas de Quarteira – CALQ -, localizado na Rua Dr. José Pedro nº 15.

É obrigatória a apresentação do Certificado de Habilitações para frequência destes cursos.