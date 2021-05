Quarteira prepara celebrações do 22º aniversário da elevação a cidade

Celebrações decorrem a 12 e 13 de maio.

A Junta de Freguesia de Quarteira apresentou o programa das comemorações do Dia da Cidade de Quarteira, que irão decorrer a 12 e 13 de maio, destacando-se a inauguração da Exposição «Com os pés na terra e as mãos no mar – 6000 anos de história de Quarteira».

As comemorações arrancam na tarde de 12 de maio, quarta-feira, às 18h00, com a Cerimónia de «Prémios de Reconhecimento escolar» e «Cidadão de Mérito da Freguesia de Quarteira», que terá lugar no Auditório do Centro Autárquico de Quarteira.

O momento será aberto apenas aos premiados e respetivas famílias, mas terá transmissão em direto na página de Facebook da autarquia.

No dia 13 de maio, quinta-feira, dia da celebração do 22º aniversário da cidade, haverá o tradicional hastear da bandeira às 10h00, junto ao Edifício do Centro Autárquico.

As comemorações continuarão, ao longo da manhã, com o descerramento da placa inaugural da Av. da Alameda da Praia da Marina às 11h00 e, às 12h00, com a inauguração da 2ª Fase do Passeio das Dunas, com as intervenções do presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, do presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, e do Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho.

O 22º Aniversário da elevação de Quarteira a cidade culminará com a inauguração da Exposição «Com os pés na terra e as mãos no mar – 6000 anos de história de Quarteira», em frente ao antigo edifício da lota, com as intervenções da Diretora Regional da Cultura do Algarve, de um representante do Museu Nacional de Arqueologia, de um representante da Universidade do Algarve e da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.