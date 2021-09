Quarteira oferece mais um workshop de carpintaria náutica gratuito

A Oficina MarVivo em Quarteira, oferece à comunidade, mais um workshop de carpintaria náutica gratuito, desta vez, uma formação de Torno Mecânico para jovens e desempregados.

Será um workshop na área da construção mecânica, especificamente dedicado à formação prática em torno mecânico.

Pelas mãos do mestre Manuel Machado, os formandos irão aprender as funcionalidades desta ferramenta, conhecer as principais operações de torneamento e executar operações básicas com esta técnica.

Este é mais um pratico e útil workshop de capacitação, que visa fornecer a experiência primordial, para que os interessados se familiarizem com todos os métodos e técnicas básicas de trabalhos de mecânica náutica.

Esta iniciativa gratuita irá decorrer nas instalações do Porto de Pesca de Quarteira, nos dias 16 e 17 de setembro e destina-se a todos os jovens e adultos desempregados da Freguesia de Quarteira e de outras freguesias do Município de Loulé.

A Oficina Mar Vivo é um projeto promovido pela Fundação António Aleixo e com ao apoio da Junta de Freguesia de Quarteira.

As inscrições podem ser feitas aqui.