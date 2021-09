Quarteira: GNR deteta 30 infrações por campismo e caravanismo ilegal

Ação de fiscalização decorreu junto a várias praias do concelho de Quarteira.

A GNR, através do Subdestacamento Territorial de Quarteira, realizou na terça-feira, dia 31 de agosto, uma operação de fiscalização direcionada ao caravanismo e campismo ilegal no concelho.

As ações decorreram em locais junto às praias do Forte Novo, do Almargem, do Trafal e de Loulé Velho. Os militares da Guarda detetaram 30 infrações, 16 das quais por campismo selvagem e autocaravanismo em locais não permitidos, e 14 infrações ao Regulamento de Sinalização de Trânsito.

«O campismo e caravanismo ilegal ou irregular pode conduzir a uma ocupação excessiva e desordenada de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas, por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública», explica a Guarda.

Assim, a GNR «irá continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas para adotarem um comportamento mais responsável e amigo do ambiente».