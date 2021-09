Quarteira faz chegar dança, ginástica e teatro a todos

Inscrições abertas para as aulas de Danças Sociais, Ginástica Sénior, Teatro Sénior e Teatro Comunitário.

A Junta de Freguesia de Quarteira anunciou que estão abertas inscrições para as aulas de Danças Sociais, aulas de Ginástica Sénior, para o Grupo de Teatro Sénior de Quarteira e para o Grupo de Teatro Comunitário – Quarteira Fora da Caixa, quatro projetos sociais e artísticos «que surgem da vontade de fazer chegar a arte e atividade física, à comunidade».

Estes projetos, promovidos e/ou apoiados pela Junta de Freguesia de Quarteira, têm como objetivo principal desenvolver criações com e para a população, fomentar a aproximação às artes, combater o isolamento e a solidão, criar relações interpessoais em grupo, incentivar a participação social e promover a atividade física e o bem-estar.

Nas Danças Sociais, destinadas a pessoas com mais de 50 anos, as aulas para casais ou pessoas do mesmo agregado familiar decorrem à quinta-feira, das 14h00 às 15h30. As aulas singulares serão no mesmo dia, das 16h00 às 17h00. A professora é Larisa Shumskaya, formada pela Universidade de Artes de Tombov (Rússia).

As aulas de Ginástica Sénior, para maiores de 55 anos, são promovidas pela Associação «Movimento é Vida» e decorrem à segundas e sextas-feiras, das 10h00 às 11h00 e das 11h00 às 12h00, conforme a turma, e às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 10h30 às 11h30, para os restantes alunos que não encaixam na segunda-feira.

O Grupo de Teatro Sénior de Quarteira, para maiores de 60 anos, terá os seus ensaios à quinta-feira, das 10 às 12h00, com encenação de Pedro Monteiro, do Coletivo JAT.

Por fim, o Grupo de Teatro Comunitário – Quarteira Fora da Caixa, para todas as idades, terá ensaios também à quinta-feira, das 18h30 às 21h00, com direção artística de Miguel Martins Pessoa e Diana Bernedo, do Coletivo JAT.

«Tendo consciência da importância que estes projetos têm na qualidade de vida da comunidade e, sem descurar as medidas que a situação pandémica atual exige», a autarquia abre as inscrições «implementando as medidas de redução de eventual risco de transmissão da COVID-19. Estas medidas compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento físico».