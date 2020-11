A ação foi dirigida a 15 mulheres que se encontram em situação de desemprego e de exclusão social, residentes nos Bairros Sociais da Amendoeira e da Abelheira, em Quarteira.

Uma ação de formação modular certificada na área da costura (Exercícios em Tecido e Iniciação à Confeção de Peças), com a duração total de 50 horas, promovida pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, teve início no dia 29 de outubro.

A ação foi dirigida a 15 mulheres que se encontram em situação de desemprego e de exclusão social, residentes nos Bairros Sociais da Amendoeira e da Abelheira, em Quarteira.

O objetivo principal desta formação constituiu em promover e potenciar, através da educação e da formação, a empregabilidade destas mulheres que pretendem integrar-se profissionalmente na área dos serviços de costura, necessitando, para isso, de adquirir mais competências.

«A nossa comunidade é muito diversa e precisamos de oferecer igualdade de oportunidades a todos. Esta iniciativa garante que estas mulheres, através da formação, possam melhorar sua situação laboral. Com isto, o nosso objetivo é promover a igualdade de direitos a toda a população», refere Telmo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

Esta iniciativa surge no âmbito do projeto Akredita + E7G, que resulta de um trabalho de estreita articulação entre as comunidades dos Bairros da Abelheira e da Amendoeira, a Associação Akredita em Ti, o Centro Qualifica da ASMAL -Associação de Saúde Mental do Algarve, a Junta de Freguesia de Quarteira, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Câmara Municipal de Loulé e o Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres.

O projeto Akredita+, gerido pela Associação Akredita em Ti e promovida pela Junta de Freguesia de Quarteira, tem como objetivos promover o direito à educação, proteção e capacitação psicossocial de crianças, jovens e familiares expostos a situações de vulnerabilidade. Fomenta o sucesso escolar, o aumento das qualificações, a corresponsabilização dos familiares no processo educativo, a ocupação saudável dos tempos livres, o desenvolvimento de variadas competências e a participação ativa na cidadania.

Este projeto tem como parceiros a Junta de Freguesia de Quarteira, a Câmara Municipal de Loulé, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Loulé, o Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. – Direção Regional do Algarve, o GATO – Grupo de Ajuda a Toxicodependentes e o Centro Qualifica da ASMAL -Associação de Saúde Mental do Algarve.

As ações de formação modulares certificadas são ações de curta duração (25 ou 50 horas) que permitem responder a necessidades concretas de formação de empregados e desempregados. Para além disso, estas ações podem possibilitar a obtenção gradual de uma qualificação profissional.