Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Portugal, é todos os anos homenageada na cidade de Quarteira nos dias 7 e 8 de dezembro.

As comemorações arrancam dia 7, às 21h00, com a procissão de velas com a imagem de Nossa Senhora em direção à Igreja S. Pedro do Mar.

No dia 8, feriado nacional de Nossa Senhora da Conceição, a cidade acorda com uma alvorada, pelas 9h00. Às 14h00, é celebrada uma eucaristia na Igreja de S. Pedro do Mar, seguindo-se, a partir das 15h00, a procissão solene com a imagem de Nossa Senhora, em direção ao Porto de Abrigo.

O ponto alto desta festa é a viagem de barco da Padroeira, acompanhada por muitos fiéis, especialmente pelos pescadores que, com as suas embarcações engalanadas, demonstram toda a devoção e afeto pela sua protetora.

À bênção do mar e das embarcações segue-se o regresso à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A imagem pequena do Porto de Abrigo regressa à sua capelinha.

Para que possam ser acompanhadas a partir de casa, as comemorações terão transmissão em direto na página de Facebook da Junta de Freguesia de Quarteira.

Esta celebração em Quarteira é uma tradição com raízes culturais antigas, já que a imagem foi encontrada nas redes pelos pescadores há mais de 200 anos, estando profundamente integrada na comunidade piscatória e em todos os quarteirenses.

Reza a história da pequena capela do Porto de Pesca de Quarteira que, no mesmo ano em que esta foi erigida, protegeu as embarcações de um violento temporal que se abateu na costa do Algarve, apesar dos estragos materiais provocados.

A Festa da Nossa Senhora da Conceição é uma organização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Quarteira, Junta de Freguesia de Quarteira e Câmara Municipal de Loulé.

Fotos: Nuno de Santos Loureiro.