Qualidade de ouro 2021 atribuída a quatro praias de Olhão

Qualidade de ouro 2021 está atribuída a quatro praias do concelho de Olhão.

As praias olhanenses Armona Mar, Armona Ria, Fuseta Mar e Fuseta Ria voltaram a conquistar este ano a distinção «Praia Qualidade de Ouro 2021». É a prova de que as suas águas têm tido qualidade «excelente» nos últimos cinco anos.

A região do Algarve apresenta a maior subida em número de areais que este verão vão hastear as suas bandeiras douradas.

Em Olhão, para além desta, que garante a qualidade excecional da água balnear, serão também hasteadas as bandeiras Azul da Europa e Praia Acessível. Haverá ainda duas praias com mastros e torres de vigia e duas com moto 4×4 e desfibrilhador.

A poucos dias da abertura da época balnear, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, apresentou hoje a listagem de atribuições do galardão Qualidade de Ouro 2021, que distingue a qualidade da água balnear das praias portuguesas, mantendo-se Olhão com os galardões que já exibira na época balnear passada.

De acordo com os critérios definidos em 2021, para receber a classificação de «Praia com Qualidade de Ouro» a água destas praias teve de ter sido «excelente» nas últimas cinco épocas balneares (de 2016 a 2020) e na última época balnear (2020) não poderá ter havido qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear e/ou interdição temporária da praia.

Os dados utilizados nesta avaliação baseiam-se na informação pública oficial, tendo em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes administrações regionais hidrográficas.

Para a época balnear de 2021, que está prestes a começar, a Quercus identificou 391 praias com Qualidade de Ouro em Portugal, mais 5 do que em 2020. Das praias galardoadas, 329 são praias costeiras, 51 são praias interiores e 11 são praias de transição.

Destaca-se, este ano, o aumento de praias Qualidade de Ouro no Algarve (mais 17 galardões), o que representa uma subida de cerca de 18 por cento. A região do Algarve foi a segunda com mais galardões atribuídos (93) a nível nacional.

À semelhança do ano passado, a Quercus e o município de Olhão reforçam a necessidade de serem cumpridas, por parte dos banhistas, as regras sanitárias definidas pela Direção Geral da Saúde quando frequentarem as zonas balneares.

Neste contexto, sugere-se o planeamento prévio das deslocações às praias, no sentido de evitar grandes aglomerados de pessoas.

Ainda no contexto pandémico, apela-se também ao bom comportamento cívico de quem frequentar as praias para que as máscaras descartáveis sejam sempre colocadas nos caixotes do lixo e nunca abandonadas no meio natural.