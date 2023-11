PSP: Nas últimas 24 horas foram detidas oito pessoas no Algarve

Tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e condução sem habilitação legal levaram oito pessoas a ser detidas na região.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro informa ter procedido, nas últimas 24 horas, nas cidades de Portimão, Lagos e Faro, a duas detenções por tráfico de estupefacientes, uma detenção por posse de arma proibida e cinco detenções por condução sem habilitação legal. No total foram detidas oito pessoas.

A PSP destaca a detenção dos dois suspeitos de tráfico de estupefacientes, um na cidade de Lagos e outro na cidade de Portimão, «que resultaram do esforço policial diário depositado no combate a este tipo de crime nas zonas centrais das cidades, prática criminal que apresenta um impacto muito negativo no sentimento de segurança, quer dos residentes, quer dos turistas que as visitam», refere a força policial.

No total foram apreendidas 110 doses individuais de haxixe e 16 doses individuais de cocaína, bem como algum numerário resultante da atividade delituosa levada a cabo pelos suspeitos.

Ainda neste âmbito, a PSP informa, que na passada segunda-feira, dia 6 de novembro, foi detido um suspeito, com 29 anos, pela prática deste mesmo tipo de crime nas cidades de Portimão e Lagos, tendo sido apreendidas 460 doses individuais de heroína, 78 doses individuais de cocaína e 3810 euros. O suspeito foi presente a Tribunal no dia de hoje, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Prisão Preventiva.

Por último, no âmbito de uma investigação desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal de Faro relativamente a um furto de material tecnológico registado na passada segunda-feira, dia 6 de novembro, num escritório situado naquela cidade, foi localizado e identificado o presumível autor do mesmo, no dia de ontem, 7 de novembro.

No decurso das diligências policiais, mostrou-se ainda possível recuperar todo o material furtado (cinco computadores portáteis, dois telemóveis e diverso material de economato) tendo sido, devolvido ao seu legítimo proprietário.