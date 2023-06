PSP deteve jovem de 25 anos por crime de homicídio em Portimão

A PSP de Portimão acaba de deter um jovem indiciado da prática de um crime de homicídio decorrido num estabelecimento de diversão noturna.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro informou, em comunicado enviado à redação do barlavento, que, através da sua Divisão Policial de Portimão, procedeu à detenção de um homem, com 25 anos de idade, indiciado da prática de um crime de homicídio na forma tentada.

De acordo com a PSP, na madrugada do passado sábado, dia 17 de junho, junto a um estabelecimento de diversão noturna localizado em Portimão, alguns indivíduos «desentenderam-se e trocaram agressões, sendo que um deles desferiu um golpe com uma arma branca na zona pulmonar de um dos presentes».

«A Equipa de Intervenção Rápida de Serviço foi de imediato acionada para o local, tendo, com a ajuda de populares, localizado o suspeito e recolhido indícios de que o crime acabara de ser cometido, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito», lê-se no mesmo documento.

Posteriormente, «em estreita articulação» entre a Esquadra de Investigação Criminal e a Polícia Judiciária de Portimão, Órgão de Polícia Criminal com competência investigatória deste tipo de crimes, «foram carreados para os autos diversos elementos de prova que vieram reforçar os indícios da prática criminal, os quais incluíram o visionamento de imagens obtidas através do sistema de CCTV» instalado, no último semestre do passado ano, na zona da Praia da Rocha, tal como o barlavento noticiou.

O detido foi presente em 1º interrogatório judicial durante o dia de ontem, quarta-feira, 21 de junho, «sendo-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva, com possibilidade de alteração para obrigação de permanência na habitação quando sejam instalados meios técnicos de controlo adequados», acrescenta ainda a PSP.