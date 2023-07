PSP deteve 12 cidadãos por tráfico de droga no Afro Nation

A PSP, durante o festival Afro Nation, em Portimão, apreendeu 804 doses de liamba, 335 de cocaína, 63 de anfetaminas e 46 de haxixe.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro, em comunicado de imprensa enviado à redação do barlavento, informa que procedeu a um incremento do policiamento na cidade de Portimão, por ocasião da realização da terceira edição do festival Afro Nation, entre os dias 28 e 30 de junho, que contou com cerca de 45.000 espetadores diariamente.

Esta «complexa» operação policial, que envolveu diferentes valências da Divisão Policial de Portimão, reforçada pela Unidade Especial de Polícia e uma Equipa de Reação Rápida de Beja, visou garantir a manutenção da ordem pública, a gestão do tráfego rodoviário e a prevenção de atividades criminosas que geram maior sentimento de insegurança à comunidade, na área de responsabilidade da PSP.

Nesta última vertente, foi relevante a atuação dos polícias de investigação criminal e do visionamento das imagens do sistema de CCTV, instalado na zona da Praia da Rocha, que permitiu a detenção de 12 cidadãos pela prática do crime de tráfico de estupefaciente, tendo sido notificados para apresentação à Autoridade Judiciária.

A PSP procedeu ainda à identificação de cinco cidadãos pela venda e/ou posse de óxido de nitroso, sendo levantados os respetivos autos de notícia por contraordenação.

No decorrer do festival foram apreendidos 804 doses de liamba, 335 doses de cocaína, 63 doses de anfetaminas, 46 doses de haxixe e 1845 euros provenientes do tráfico de estupefacientes.