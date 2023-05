PSP de Portimão prende dois jovens por tráfico de estupefacientes

Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portimão, deteve dois cidadãos, com 23 e 25 anos de idade, pela prática de tráfico de estupefacientes.

O Comando Distrital da PSP de Faro informa que, através da sua Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Portimão, procedeu na quinta-feira, dia 25 de maio, à detenção de dois cidadãos, com 23 e 25 anos de idade, pela prática de tráfico de estupefacientes.

Estas detenções sucederam no âmbito de uma investigação desenvolvida nas últimas semanas, onde foi possível obter fortes indícios de que um dos suspeitos se dedicava à prática desta tipologia criminal de forma reiterada, inclusive nas imediações de um estabelecimento de ensino.

Atendendo a que uma das prioridades da Polícia de Segurança Pública é a prevenção e a investigação de todos os fenómenos criminais que possam afetar a comunidade escolar, desde logo foram delineadas estratégias para cessar com este foco criminal com a máxima celeridade.

Durante a tarde de ontem, no decorrer de uma ação de vigilância, procedeu-se à detenção de dois cidadãos em flagrante delito quando procediam a uma transação de estupefaciente.

No decorrer das diligências, apreenderam-se 668 doses de haxixe, 75 doses de anfetaminas, 37 doses de cocaína, 1 soqueira, 1 arma de airsoft, 4415 euros que se suspeitam provenientes da atividade ilícita e diverso material de corte e acondicionamento de produto estupefaciente.

Os detidos foram presentes no Tribunal de Portimão, no qual lhes foi aplicada a medida de coação de apresentação diária na Esquadra da PSP, proibição contactar com o coarguido e com as testemunhas, proibição de estar a 300 metros das escolas e proibição de usar e ou adquirir armas.