PSP de Portimão detém quatro homens por furto em veículo

O Comando Distrital da PSP de Faro informa que, através da sua Divisão Policial de Portimão, procedeu à detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 30 anos, indiciados da prática de crimes de furto em veículo.

Na sequência de notícias recentes que indicavam que um grupo de suspeitos estaria a atuar na zona do barlavento algarvio, com o intuito de proceder ao furto de catalisadores de veículos, a Esquadra de Investigação Criminal de Portimão desencadeou ações de vigilância nas zonas normalmente mais fustigadas com esta prática criminosa, informaram as autoridades em nota de imprensa.

Durante a tarde de ontem, a PSP localizou os quatro suspeitos, quando os mesmos estavam em plena atividade criminosa, a furtar o catalisador de um veículo naquela cidade.

«Os suspeitos foram então detidos em flagrante delito, através da intervenção dos investigadores e de 1 Equipa de Intervenção Rápida», anunciou a PSP ao acrescentar que na sequência das diligências investigatórias subsequentes, «procedeu-se à apreensão de cinco catalisadores, oriundos de furtos cometidos pelos suspeitos nos concelhos de Portimão, Lagoa e Silves, bem como de diverso material utilizado na prática criminosa, nomeadamente um macaco hidráulico e outras ferramentas destinada ao corte das componentes dos veículos».

De acordo com a informação divulgada, os suspeitos estavam também na posse de 103 doses de cocaína, que foi igualmente apreendida.

Os detidos serão presentes em Tribunal no presente dia, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas enquanto aguardam julgamento.

