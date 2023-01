PSP de Faro faz quatro detenções e apreende 25.600 euros

Megaoperação da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro termina com quatro detenções por tráfico de droga e 25.600 euros apreendidos.

O Comando Distrital da PSP de Faro informa que, através da sua Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Faro, procedeu à detenção de quatro homens, com idades entre os 23 e os 64 anos, pela prática de tráfico de estupefacientes.

Estas detenções ocorreram na terça-feira, dia 17 de janeiro, tendo a Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Faro procedido ainda à apreensão de cerca de 25.600 Euros, que se encontravam no interior das residências dos suspeitos.

No âmbito de um processo crime em investigação, foi dado cumprimento a cinco Mandados de Busca Domiciliária às residências de seis outros suspeitos da prática do tráfico de estupefaciente, culminando na detenção de quatro homens, no cumprimento de Mandados de Detenção Fora de Flagrante Delito, emitidos por Autoridade Judiciária.

Face à avaliação do risco, numa das buscas foi acionada uma equipa tática do Grupo de Operações Especiais da Unidade Especial de Polícia da PSP e, nas restantes, a PSP contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Os quatro homens, agora detidos, foram presentes perante Juiz de Instrução Criminal, sendo-lhes aplicada a medida de coação de Prisão Preventiva.

Esta operação foi desenvolvida em estreita cooperação e coordenação com a Polícia Judiciária (PJ) de Faro, nomeadamente através da troca e partilha de informação criminal, que permitiu salvaguardar os interesses de todos os inquéritos em investigação.

Durante esta fase de inquérito, já haviam sido detidos cinco suspeitos pelo mesmo tipo de crime.