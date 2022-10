PSP de Faro detém suspeito de furtos e crimes contra o património

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro, deteve um homem de 35 anos de idade, pela prática de furtos e crimes contra o património.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), por intermédio da Esquadra de Investigação Criminal, da Divisão Policial de Faro, procedeu à detenção de um homem de 35 anos de idade, pela prática de diversos furtos no interior de veículos e estabelecimentos, na cidade de Faro e imediações.

Na sequência de uma comunicação de um crime de furto no interior de viatura, a polícia efetuou, de imediato, um conjunto de diligências no sentido de localizar o suspeito.

Durante as diligências, foi possível localizar o suspeito ainda na posse dos objetos subtraídos, bem como de outros objetos furtados noutras ocasiões, procedendo-se à sua detenção fora de flagrante delito, com mandado emitido por Autoridade de Polícia Criminal.

Do trabalho de análise de informação criminal, relativa aos crimes contra o património, e em resultado das diligências subsequentes à detenção, foi possível recolher prova e relacionar o detido com a autoria de 18 crimes contra o património, desde o início do mês de agosto, nas cidades de Faro e Olhão.

Foram recuperados diversos objetos e documentação, cujas diligências prosseguem com vista à identificação dos seus proprietários para lhes serem devolvidos.

O detido aguarda a sua apresentação à autoridade judiciária, com vista à submissão a interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação que forem consideradas adequadas.

A polícia reforça a importância de as vítimas deste tipo de criminalidade formalizarem as respetivas queixas crime, sem as quais não é possível promover a investigação criminal para parar esta atividade criminosa altamente lesiva para o sentimento de segurança da comunidade.