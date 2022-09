Psiquiatria do CHUA volta a organizar Mês da Prevenção do Suicídio

O Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) volta a promover a campanha «Setembro – Mês da Prevenção do Suicídio».

O Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) promove durante o mês de setembro, e até 10 de outubro, um conjunto de atividades no âmbito da campanha «Setembro – Mês da Prevenção do Suicídio».

De acordo com a organização, «o objetivo desta iniciativa é sensibilizar a população para a temática do suicídio, um problema relevante no Algarve, bem como promover a consciencialização do papel que cada pessoa, autarquias e diferentes estruturas da comunidade podem ter na prevenção do suicídio e da doença mental. Estas ações na comunidade visam ainda contribuir para a redução do estigma associado à doença mental».

As iniciativas integram-se na campanha organizada a nível mundial pela Associação Internacional da Prevenção do Suicídio, que tem o apoio, em Portugal, do Plano Nacional de Saúde Mental, da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, do Plano Local de Saúde ACES Barlavento e da Coordenação Regional de Saúde Mental.

Tendo como objetivo uma maior aproximação junto da população para sensibilizar sobre o tema, e em estreita articulação com entidades e instituições da comunidade, o programa inclui iniciativas que decorrem em vários concelhos, desenvolvidas pelas respetivas Equipas Comunitárias de Saúde Mental e com a participação de outros técnicos dos serviços.

As iniciativas arrancaram logo no dia 1 de setembro com uma exposição que vai estar patente durante todo o mês nos átrios das Unidades Hospitalares de Faro e de Portimão do CHUA com informação sobre depressão, prevenção do suicídio e redução do estigma na doença mental. A exposição termina a 10 de Outubro, data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental.

No âmbito da Literacia em Saúde Mental, ao longo de todo o mês de setembro também os utentes que passarem pelas unidades do CHUA terão acesso a mensagens informativas transmitidas nos écrans das salas de espera ou através de folhetos informativos disponibilizados pelos profissionais.

À semelhança dos últimos anos, os edifícios públicos de vários concelhos do Algarve vão iluminar-se com luz amarela, alusiva a esta campanha.

Serão ainda realizadas, um pouco por todo o Algarve, várias atividades com vista à sensibilização para esta temática, tais como debates, apresentações, concertos, tertúlias e eventos lúdico-desportivos.

Programa Geral de Atividades

9 de setembro

10h00 – 13h00 | Mercado de Monchique

Distribuição de panfletos informativos

15 de setembro

10h00 – 12h00 | Centro de Convívio da Aldeia das Sobreiras – Portimão

Sessão de Promoção da Saúde Mental para a população Sénior

16 de setembro

10h00 – 13h00 | Mercado Municipal de Portimão

Distribuição de panfletos informativos

19 de setembro

21h00 | Auditório do Museu de Portimão

Concerto solidário, com Paulo Viegas e Escola Música Novas Artes

20 de setembro

Horário a definir | Auditório da Câmara Municipal de Lagos

Debate «Construindo a Prevenção do Suicídio na Comunidade» com a presença de entidades representativas da comunidade (Proteção Civil, Bombeiros, Escolas, entre outras)

21 de setembro

10h00 – 13h00 | Mercado Municipal de Lagos

Distribuição de panfletos informativos

23 de setembro

10h30 – 13h00 | Auditório da Unidade de Faro – CHUA

Sessão de debate, aberta a funcionários do CHUA

| Sessão de abertura: Setembro Mês de Prevenção do Suicídio e o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental

| Comunicação «Suicídio – falemos do elefante que está na sala» | Dr. Dimitri Krupka, Interno de Formação Específica de Psiquiatria CHUA-Faro

| Comunicação: «Tentativas de suicídio e sua avaliação em serviço de urgência no ano 2021» | Enfª Carolina Marques e Enfª Cátia Martinheira

| Sessão de encerramento

10h00 – 13h00 | Mercado Municipal de Lagoa

Distribuição de panfletos informativos

27 de setembro

10h00 – 12h00 | Auditório Carlos Parede – Lagoa

Debate «Construindo a Prevenção do Suicídio na Comunidade» com a presença de entidades representativas da Comunidade (Proteção Civil, Bombeiros, Escolas, entre outras)

14h00 – 16h00 | Auditório Carlos Parede – Lagoa (ainda a confirmar)

Sessão de «Promoção da Saúde Mental para a população Sénior»

29 de setembro

15h20 | Escola Básica Manuel Nascimento – Monchique

Sessão de sensibilização destinadas a alunos sobre as temáticas «Depressão», «Prevenção do Suicídio», «Estigma» e «Promoção da Saúde Mental».

30 de setembro

14h30 – 16h30 | Auditório da Unidade de Portimão – CHUA

Sessão de Encerramento da Campanha, com momento cultural e atuações diversas

10 de outubro

9h30 | Instituto Português da Juventude (IPDJ), Faro

Sessão para a comunidade juvenil subordinado aos temas: »Psicose: Sinais de alerta e prevenção» pela equipa do Núcleo de Intervenção Precoce na Psicose do Serviço de Psiquiatria 1 Faro e »Dependências digitais/tecnológicas» pela Equipa da Unidade de Pedopsiquiatria.

Em datas ainda a definir:

Sessões de Cinema, em articulação com Cineclube de Faro – três sessões durante o mês de Setembro e Outubro, com visionamento de filmes relacionados à temática da Saúde Mental e discussão posterior.

Palestras, destinadas a Alunos de Escolas Secundárias em Portimão, Faro e Silves sobre as temáticas «Depressão», «Prevenção do Suicídio», «Estigma» e «Promoção da Saúde Mental».

Integração deste evento nas Atividades Desportivas/Culturais já existentes nos Programas das autarquias.