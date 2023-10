PSD Portimão pede que executivo priorize «as pessoas em vez do betão»

Para o PSD Portimão, o desenvolvimento do turismo é crucial, mas «não nos podemos esquecer dos desafios com a mobilidade e a habitação».

O Partido Social Democrata (PSD) de Portimão tem acompanhado as decisões e prioridades do atual executivo da Câmara Municipal de Portimão «com preocupação» uma vez que se observa «a contínua aposta em projetos turísticos de grande impacto para a cidade, sem que sejam projetadas soluções de mobilidade e habitação condignas para os residentes».

«O desenvolvimento do turismo é, sem dúvida, um aspeto crucial para a prosperidade do concelho. No entanto, não podemos esquecer que a nossa cidade não é apenas um destino turístico; é também o lar de milhares de portimonenses que aqui vivem, trabalham e enfrentam diariamente desafios relacionados com a mobilidade e a habitação», dizem em nota de imprensa enviada à redação do barlavento na tarde de hoje.

Nesse sentido, «lamentamos que o executivo do Partido Socialista (PS) continue a trilhar o caminho do «mais betão», sem procurar o equilíbrio necessário para garantir que as necessidades dos residentes são atendidas. O crescimento do turismo deve estar alinhado com políticas que promovam o bem-estar e a qualidade de vida aqueles que escolheram Portimão como seu lar».

Para os sociais democratas, «os interesses das pessoas devem prevalecer sobre o desenvolvimento do betão, destacando a importância de áreas verdes, habitação, acessibilidade, mobilidade sustentável e, sobretudo, a criação de um ambiente propício para que as famílias de Portimão vivam com dignidade».

«A carência de habitação é já um problema crónico em Portimão, e as políticas municipais não estão a ser suficientemente assertivas na resolução deste problema premente. Não podemos permitir que as famílias portimonenses continuem a lutar para encontrar habitação acessível e de qualidade, problema que se tenderá agravar com os projetos anunciados, afirma Vitor Couto, presidente do PSD Portimão.

Recorda ainda o PSD, as palavras proferidas por Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal, na tomada de posse deste executivo, onde afirmou a intenção de «acabar com o betão dispensável» e de se focar na criação de uma cidade cuidada, com mais áreas verdes, acessibilidade e mobilidade sustentável.

No entanto, «parece que as prioridades não refletem esse compromisso. O executivo socialista demonstra uma preocupação excessiva com a receita proveniente dos projetos em questão, sem considerar o impacto mais amplo no desenvolvimento da nossa cidade», acusa a força política.

«Ao centrar-se unicamente na arrecadação de impostos, deixa de lado o planeamento e a visão de um desenvolvimento estruturado. A busca pelo lucro imediato não pode sobrepor-se à necessidade de criar uma cidade que promova a qualidade de vida dos residentes, garantindo infraestruturas adequadas, habitação acessível e uma comunidade resiliente», acusa o PSD Portimão.

O PSD insta o executivo «a ponderar com mais cuidado as prioridades municipais, colocando em primeiro plano o bem-estar da população local em vez de apenas os interesses financeiros a curto prazo».

Os sociais democratas acreditam que é possível «encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e as necessidades da população residente. É fundamental que o ordenamento do território contemple não apenas os interesses económicos, mas também o bem-estar da comunidade local».

«Continuaremos a acompanhar de perto as decisões do executivo municipal e a lutar por uma cidade que respeite e sirva a todos os seus habitantes. É nosso dever assegurar que as prioridades do concelho reflitam a visão de uma cidade que seja verdadeiramente cuidada e equilibrada», conclui a nota do PSD Portimão.