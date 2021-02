PSD Portimão acusa Isilda Gomes de «trair a confiança» dos munícipes

Para a concelhia de Portimão do Partido Social Democrata (PSD), «a Política sem ética é uma vergonha».

Os órgãos políticos da Secção do PSD de Portimão, reunidos a 2 de fevereiro em reunião alargada, «após aguardarem 24 horas por melhores esclarecimentos públicos e um pedido de desculpas por parte da presidente de Câmara», Isilda Gomes, face «à indevida toma das duas doses da vacina à SARS-CoV-2», deliberaram a tomada de uma posição.

Assim, os sociais-democratas consideram «ser inequívoco o erro efetuado pela maior responsável política do município na toma, antes de profissionais de saúde ativos na primeira linha de combate à doença COVID-19, no próprio Arena, da vacina ao vírus SARS-CoV-2».

Para a concelhia de Portimão do PSD, é «notória a ausência de transparência no cronograma deste processo, iniciado com a toma indevida da vacina, à qual não tinha direito, dois dias antes do início do funcionamento do Arena, que nem confere imunidade (em tempo útil neste caso)».

A força política, na sua missiva enviada à redação do barlavento, considera «ser evidente que o voluntariado é meritório e uma missão solidária, despojada de holofotes mediáticos na sua origem. Porém o louvável esforço de algumas horas das senhora presidente de Câmara poderia ser feito fora do epicentro de combate à doença pandémica. Um tablet pode ser usado para videochamada no Portimão Arena, na Câmara Municipal ou em casa».

O PSD Portimão lamenta ainda «ser público que embora a presidente de Câmara já tenha tomado as duas doses da vacina, há membros da Proteção Civil, dos Bombeiros, médicos internos e estudantes que ainda não foram vacinados à data de 1 de fevereiro de 2021, quando diariamente estão no hospital de campanha permanentemente. É uma notória injustiça para todos aqueles que estão efetivamente na linha da frente».

Por todos estes motivos, e «passadas horas suficientes para uma declaração pública de auto-critica por parte da presidente de Câmara, que à data não retirou qualquer tipo de consequências da sua conduta, entende o PSD de Portimão que houve uma falta de moralidade e transparência nesta decisão, traindo desta forma a confiança dos portimonenses».

Em consequência, «deverá a Senhora Presidente, em consciência, refletir se tem condições de continuar a desempenhar o cargo de liderança do executivo da Câmara Municipal de Portimão», conclui a Comissão Política do Partido Social Democrata da concelhia de Portimão.