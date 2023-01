PSD pede explicações ao governo sobre futura Central de Dessalinização

O PSD Algarve endereçou um conjunto de perguntas ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática «de modo a esclarecer todo o processo».

Os deputados do Partido Social Democrata (PSD) eleitos pelo Algarve «exigem a máxima transparência em torno do processo de construção» da futura Central de Dessalinização do Algarve, no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica.

«Nos últimos meses, várias notícias dão conta de incertezas e dúvidas sobre aspetos como a localização, a dimensão e o modelo de financiamento que, merecem um cabal esclarecimento por parte do governo, nomeadamente do ministro do Ambiente», lê-se no comunicado enviado ao barlavento.

Para o deputado Rui Cristina, «a indefinição e falta de decisões por parte do governo socialista relativamente à Central de Dessalinização do Algarve, pode comprometer a execução de um projeto estruturante para a região, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)».

A região do Algarve sofre de «seca endémica, agravada pelas alterações climáticas», onde não existem «planos de contingência para garantir o abastecimento humano, nem para as atividades cruciais da economia regional», aponta.

As barragens «continuam em carga mínima, apesar da chuva deste ano hidrológico, e é preocupante a degradação do aquífero Querença-Silves», acrescenta o parlamentar.

É nesse sentido que os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos endereçaram ao ministro do Ambiente e da Ação Climática um conjunto de perguntas «de modo a esclarecer todo o processo».

O PSD Algarve pretende, assim, «saber qual o cronograma do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), bem como qual a entidade ou empresa contratada para a sua realização».

No que toca à gestão da central, para os deputados «é urgente saber quem ficará responsável pela exploração, qual o custo previsto para a construção e qual o cofinanciamento concedido por via do PRR».

«Para que este projeto, à semelhança de outros, não caia no esquecimento, torna-se importante que o governo esclareça qual o prazo para que a Central de Dessalinização do Algarve esteja construída», concluem na nota.