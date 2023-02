PSD Lagoa preocupado com identidade e património de Ferragudo

O PSD Lagoa visitou a vila de Ferragudo, denotando «incapacidade da gestão camarária e um investimento que continua adiado após 10 anos».

Na primeira iniciativa de 2023 «Sentir Lagoa», organizada pelo PSD Lagoa, que consistiu na visita à freguesia de Ferragudo, «ficaram reforçadas as preocupações com a identidade e património da vila, habitação, estacionamento e requalificação urbana», aponta o partido.

A Comissão Política, representada pelo vice-presidente Luís Tito e por Nuno Basselli, foi ainda acompanhada pelo vereador Mário Vieira, pelo deputado Municipal Joaquim Cabrita, pelo membro da Assembleia João Rodrigues e por Paulo Serra, presidente da Assembleia do PSD.

Na visita «ficou mais uma vez patente a incapacidade da atual gestão camarária, assente numa maioria absoluta, em passar dos estudos e projetos amplamente anunciados para a execução efetiva da obra», afirmam em comunicado os sociais democratas.

«Infelizmente, o investimento municipal para Ferragudo continua adiado após 10 anos de gestão socialista e, aquele que está em execução, o Silo Automóvel de Ferragudo, além de duvidoso, pela relação custo/benefício, encontra-se oficialmente parado há oito meses e em banho maria há quase um ano», critica a força política.

A requalificação urbana da baixa de Ferragudo, a resolução efetiva dos problemas de estacionamento, solução prometida para o verão de 2023, e a requalificação da área adjacente à Praia da Angrinha «são investimentos sucessivamente adiados e/ou parados», referem.

Outro dos assuntos também abordado na visita foi a preocupação com a falta do levantamento arquitetónico do património edificado da vila, previsto na UP1, com vista à preservação da identidade arquitetónica e patrimonial.

Essa é uma «preocupação diversas vezes sublinhada nas reuniões da Câmara Municipal de Lagoa pelos eleitos do PSD», recordou o vereador Mário Vieira no «Sentir Lagoa»

Foi também sublinhada a ausência de um plano de habitação para os ferragudenses, e muito em especial para as novas gerações, de forma a fazer face ao fenómeno da GENTRIFICAÇÃO a que Ferragudo está e vai continuar a estar sujeita.

O fenómeno «preocupante» levou Mário Vieira a referir: «a área na qual se encontra a ser construído o Silo, e o investimento que o mesmo obriga, devia ter sido direcionado para a construção de habitação para arrendamento jovem, esse sim um investimento estruturante, colocando verdadeiramente as pessoas em primeiro lugar, porque para o estacionamento há muitas outras soluções».

Para o PSD Lagoa, «é hora de voltar a colocar as pessoas em primeiro lugar nas prioridades políticas, pensando no seu futuro. Um futuro onde o concelho seja económica e socialmente sustentável. Mais do que não deixar nenhum lagoense para trás, o que nos motiva é entender todos e cada um dos como a verdadeira e única prioridade».