PSD Algarve vai apresentar queixa contra PS de Aljezur

O PSD Algarve acaba de informar as redações que irá proceder a uma queixa contra a autarquia de Aljezur por «envio massivo de propaganda».

O Partido Social Democrata (PSD) Algarve teve conhecimento, através de vários munícipes de Aljezur, do envio massivo de propaganda do Partido Socialista (PS) por e-mail, enviada a particulares, empresas e associações do concelho, informam em comunicado de imprensa enviado à redação do barlavento na manhã de hoje.

«Esta prática constitui uma gravosa violação da proteção de dados e um meio ilegal de contacto com os eleitores, visto que se trata de propaganda não solicitada. É uma falta de respeito pelos cidadãos», afirmam no mesmo documento.

Para o PSD Algarve, «importa ainda averiguar quem cedeu os e-mails em causa ao PS, sendo que, tudo leva a crer que só a Câmara Municipal de Aljezur possui uma base de dados em que constam os endereços de e-mail de todos os munícipes, o que torna a matéria ainda mais grave porque, além de um ato ilícito, é um favorecimento ao PS», lê-se na mesma nota.

Nesse sentido, o PSD Algarve «apresentará queixa junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)», informam.