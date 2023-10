PSD Alcoutim acusa executivo de ignorar vereadores da oposição

Proposta dos vereadores do PSD Alcoutim com vista à melhoria da segurança dos funcionários foi ignorada pelo executivo.

Os vereadores do Partido Social Democrata (PSD) de Alcoutim apresentaram, em reunião de Câmara realizada no dia 10 de outubro de 2023, uma proposta sobre a adoção de medidas indutoras do aumento da segurança dos seus colaboradores e da rapidez na atuação em caso de acidente de trabalho, de forma a ser incluída na ordem de trabalhos da reunião de 25 de outubro.

A referida proposta contempla a adoção de medidas, como por exemplo: a aquisição e instalação de sistema de localização e rastreamento em todas as viaturas e máquinas da autarquia, bem como a compra de dispositivos individuais de emergência e localização para uso dos funcionários que realizem trabalhos em locais isolados.

Num total desrespeito pelo direito de oposição, consagrado por lei, contrariamente ao solicitado, o executivo da Câmara Municipal de Alcoutim não incluiu na ordem de trabalhos a proposta dos vereadores do PSD, inviabilizando assim a sua discussão e votação.

Segundo o líder da bancada do PSD, «esta atitude revela que o executivo permanente coloca os interesses partidários à frente dos interesses dos munícipes», afirma Carlos Ludovico.

O vereador do PSD revelou ainda que, não sendo a primeira vez que as propostas do seu partido não são incluídas na ordem de trabalhos, não se deixa intimidar e não se rende a atos antidemocráticos e que violam os mais elementares direitos da oposição, violando inclusive o Regime Jurídico das Autarquias Locais.

Refere o mesmo que os vereadores do PSD continuarão a apresentar as propostas que entendem serem justas e sérias, sempre em defesa de Alcoutim e dos Alcoutenejos.