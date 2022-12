PS «trava» redução do preços das portagens no Algarve, acusa PSD

PSD acusa PS de «contrariar» a decisão da Assembleia da República sobre a redução do custo das portagens na A22 e de não cumprir a lei.

«O Partido Socialista (PS) voltou a chumbar, na votação do Orçamento do Estado (OE) para 2023, a proposta do Partido Social Democrata (PSD) que garantia que a base de cálculo, a partir da qual são feitos os descontos em várias autoestradas do interior do país, seja a mais vantajosa para os utilizadores», começam por dizer os sociais democratas em nota enviada ao barlavento.

De acordo com a força política, «apesar de a lei definir um desconto de 50 por cento, o executivo socialista decidiu revogar as Portarias de 2012 e 2016 que definiam o custo da portagem nesse momento, para aplicar o desconto sobre um valor de 2011, fazendo com que o desconto efetivo seja, na verdade, inferior a 35 por cento».

No caso da região algarvia, a aplicação de descontos de 50 por cento na A22, «permitiria reduzir, consideravelmente, os custos de utilização e facilitar a circulação no Algarve», apontam.

Para os deputados do PSD, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, é «urgente, ainda, o cumprimento da lei que prevê o desconto do valor a pagar nas portagens no caso dos veículos elétricos e não poluentes».

«Fica, uma vez mais, provado que o PS prefere, sem qualquer justificação, continuar a contornar a deliberação da Assembleia da República (AR), obrigando milhares de cidadãos a pagarem mais pelas portagens em todo o país», acusa o PSD.