Proteção Civil testa hoje resposta a acidente grave na A22

A Proteção Civil do Algarve testa a resposta a um acidente grave na Via do Infante (A22) esta tarde entre Lagoa e Portimão.

Um cenário fictício de acidente rodoviário envolvendo diversos veículos de passageiros simulará uma situação de exceção com multivítimas na A22 – Via do Infante, na ponte sobre o Rio Arade, na partilha entre os concelhos de Lagoa e Portimão, na tarde de hoje, dia 18 de março, no período da tarde, entre as 15h00 e as 18h00 horas.

Com o objetivo de testar o Plano Prévio de Intervenção (PPI) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC) para a mais importante infraestrutura rodoviária da região, este exercício, que será desenvolvido na modalidade LIVEX (Live Exercise), vai envolver os Agentes de Proteção Civil (APC) e demais Entidades Cooperantes (EC) que concorrem para o Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro (DIOPS) do Algarve.

O momento conjuga a oportunidade de aferir os procedimentos desde o alerta até ao despacho de meios de socorro em primeiro alarme dos Corpos de Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica, enquadrados pelo referido plano automático de resposta e, paralelamente os procedimentos da concessionária da via, conjugados com a ação da Guarda Nacional Republicana (GNR), força de segurança territorialmente competente.

O exercício, que assume a designação «VIA_I_LIVEX ́22», será conduzido pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve da ANEPC e contará com o apoio dos Serviços Municipais de Proteção Civil de Lagoa e de Portimão, que aproveitam para testar, também, os procedimentos instituídos na Região no âmbito do apoio e sustentação das operações de proteção civil e socorro.