Proteção Civil Municipal de Faro muda-se para antiga sede do CDOS

Tomada de posse de instalações foi assinalada com descerramento de placa por parte do presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, e do Comandante Operacional Distrital de Faro, Abel Gomes. Cedência acontece no âmbito de protocolo celebrado no dia 7 de setembro entre a autarquia e o Autoridade Municipal de Emergência e Proteção Civil.

O Serviço da Proteção Civil Municipal de Faro (SPCMF) assumiu esta semana as novas instalações na antiga sede do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, no âmbito do protocolo de cedência celebrado, no Dia do Município, a 7 de setembro, entre a autarquia e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O momento simbólico foi assinalado esta sexta feira de manhã com o descerramento de uma placa alusiva ao SPCMF no edifício por parte de Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, e de Abel Gomes, Comandante Operacional Distrital de Faro.

Este protocolo entre a autarquia e a ANEPC permite assim aproveitar parte das instalações do CDOS de Faro, que ficaram vazias e estavam disponíveis, e dar melhores condições ao SPCMF, que não tinha, até ao momento, instalações próprias fixas.

Este serviço municipal chegou a estar alocado às instalações da Biblioteca Municipal de Faro durante o período de confinamento geral devido à pandemia, quando ali foi montado, em permanência, um posto de coordenação da Proteção Civil Municipal, tendo entretanto sido deslocado, transitoriamente, para outras instalações alugadas pelo município de Faro.

No âmbito do momento que assinalou a tomada de posse das instalações, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, agradeceu a disponibilidade da ANEPC para ceder este espaço, já adaptado a este tipo de serviço, que «vai permitir dar boas condições ao Serviço de Proteção Civil Municipal, além de permitir também uma cooperação e sinergias ainda mais próximas entre a autarquia e o Comando Distrital».