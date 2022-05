Proteção Civil do Algarve treinou operadores de máquinas de rasto

Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve dedicou semana à otimização do empenhamento de máquinas de rasto em incêndios rurais.

Ao longo da passada semana, e no âmbito do programa regional de treino operacional do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), em particular a fase de aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do Algarve, realizaram-se ações específicas para quem tem a responsabilidade de mobilizar, empenhar e controlar estes meios técnicos nos teatros de operações.

Neste âmbito foram desenvolvidas jornadas de trabalho, dirigidas aos Coordenadores e Técnicos dos Serviços Municipais de Proteção Civil, capacitando as autarquias para a escolha assertiva dos equipamentos a mobilizar/contratar e preparando os seus operacionais para sustentar logisticamente estes meios no terreno.

Por outro lado, foram ainda envolvidos os oficiais-bombeiros e chefias dos Bombeiros reforçando a capacidade de comando e controlo dos setores funcionais que congregam esta valência no âmbito do Sistema de Gestão de Operações (SGO).

Este foi um tema transversal às diferentes ações de treino operacional ao longo do último semestre, especialmente para quem assume funções de comando e tarefas de Estado-Maior nas diferentes etapas de uma operação de proteção e socorro.