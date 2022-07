Proteção Civil do Algarve atenta ao aumento da afluência turística

Centro de Coordenação Operacional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Loulé, está atento ao aumento da afluência turística.

A habitual reunião semanal do Centro de Coordenação Operacional (CCO), fórum que congrega os atores do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) que concorrem para a resposta a acidentes graves ou catástrofes, teve lugar na manhã de ontem, quarta-feira, dia 6 de julho.

Os eventos de massas que nos próximos meses terão lugar um pouco por todo território regional estão a merecer um acompanhamento próximo das estruturas de proteção civil da região, em particular dos Serviços Municipais de Proteção Civil que têm garantido junto dos promotores a instalação de dispositivos de prevenção adequados ao risco, numa plena articulação com as forças de segurança territorialmente competentes e os demais Agentes de Proteção Civil (APC).

A coordenação institucional do SIOPS é assegurada, na região do Algarve por esta equipa multiagência, que integra representantes das entidades cuja intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto, competindo a estes a gestão da participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear.

Sob coordenação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram reunidos presencialmente nas instalações do Comando Regional do Algarve, em formato CCO, os oficiais de ligação das seguintes entidades:

Autoridade Marítima Nacional;

Federação dos Bombeiros;

Forças Armadas;

Guarda Nacional Republicana (GNR);

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;

Instituto Nacional de Emergência Médica;

Polícia de Segurança Pública;

Policia Judiciária.

Estiveram também presentes outras entidades cooperantes como é o caso da AFOCELCA, E-REDES e AMAL -Comunidade Intermunicipal do Algarve que, conjuntamente com a equipa do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil analisaram a atividade da semana transata e, com base na avaliação de risco, planearam, de forma integrada, a semana seguinte e as medidas a desencadear preventivamente.

Todos os agentes de Proteção Civil, num esforço coletivo e coordenado estão empenhados em contribuir para um verão seguro na região do Algarve.

Está a ser feita uma coordenação efetiva dos recursos na resposta às emergências, pelo que a recolha e disseminação de informação estratégica, relevante para as missões de proteção e socorro é essencial para a concretização do princípio de comando único, num efetivo acompanhamento de todas as ocorrências, assegurando uma resposta adequada, em cada momento.

Com o incremento do risco de incêndio rural, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, serão reforçados os mecanismos de coordenação e intervenção inerentes ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, pelo que serão incrementados os meios e recursos dos Corpos de Bombeiros, Sapadores Florestais e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR dedicados a esta vertente da resposta operacional na região.