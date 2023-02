Empresa irlandesa UGP promete trazer inovação e crescimento ao Algarve. Para já, promove o projeto «The Shipyard» (O Estaleiro), no centro de Faro.

O projeto «The Shipyard» (O Estaleiro), no centro de Faro, tem 32 unidades. As tipologias disponíveis vão de T1 a T4. Os preços começam nos 345 mil euros. Os investidores podem adquirir os apartamentos, que estarão prontos ainda durante este ano para uso pessoal ou alugar à UGP durante dois anos. Quem decidir alugar as propriedades através da UGP terá um retorno anual garantido de 6,5 por cento nos primeiros dois anos, segundo o promotor.

Em 2020, a decisão de investir na cidade de Faro foi impulsionada pela visão de Thomas Coughlan, o fundador da empresa irlandesa Urban Green Private (UGP), que acredita a 100 por cento no potencial de Faro se tornar o próximo Hub Europeu e não apenas continuar como um destino turístico.

O foco da firma será o desenvolvimento residencial e comercial para apoiar o crescimento da cidade e aliciar outras empresas a se transferirem para o Algarve.

«O Estaleiro» é o primeiro de muitos projetos a serem desenvolvidos na região pela UGP.

Miguel Fernandes, CEO da Dengun, vê com bons olhos esta aposta dos irlandeses. «Na Dengun fazemos parcerias ativas com fundadores e empreendedores internacionais para dar início a startups de tecnologia inovadora no Algarve. Empresas como o UGP e os seus projetos de qualidade facilitam ainda mais as decisões de potenciais fundadores, empreendedores e inovadores».

Assim, «estamos a trabalhar em estreita colaboração com a UGP para ajudar a acelerar os planos futuros para a região», acrescentou.

O projeto também tem o apoio da Câmara Municipal de Faro, através do vice-presidente Paulo Santos.

«É com grande alegria que a autarquia vê uma imobiliária irlandesa a investir em Faro com visão de futuro. Estamos certos de que o investimento contínuo e os projetos futuros irão contribuir para a atual estratégia de Faro e para o crescimento do capital da nossa região», sublinha.

A Urban Green Private (UGP), fundada em 2013, é uma empresa irlandesa de investimentos imobiliários com histórico de fornecimento de soluções em todos os sectores.

Atualmente, atua nos sectores de retalho, alojamento, escritório, logística e indústria, em parceria com todos os stakeholders para criar relações sustentáveis. Possui propriedades por toda a Irlanda com mais de 150 milhões de euros em ativos.

Os apartamentos localizados perto do centro de Faro oferecem oportunidade para locais, investidores, aposentados e nómadas digitais.