Projeto «Water World» apresentado em Portimão e Ferragudo

Sessões têm acesso livre, limitado à lotação das salas.

O Museu de Portimão recebe no dia 24 de março, quinta-feira, às 18h00, a sessão de apresentação do projeto Water World referente à Campanha Arqueológica Subaquática no sítio «Arade 23», localizado no estuário do Arade.

No dia 25 de março, sexta-feira, o programa repete-se às 18h30 na Casa do Real Compromisso Marítimo de Ferragudo, concelho de Lagoa.

Financiado pelo Programa Cultura do Mecanismo Financeiro EEA Grants, operacionalizado em Portugal pelo Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o projeto Water World desenvolve trabalhos de arqueologia, conservação e divulgação do Património Arqueológico Náutico e Subaquático nacional, visando a capacitação do CNANS através do desenvolvimento de metodologias de registo úteis para a monitorização e disseminação do património cultural subaquático, tendo como base experiências acumuladas.

O projeto, orçado em 995 mil euros provenientes do EEA Grants, tem a duração de quatro anos e conta com a participação do Museu Marítimo da Noruega (ou Norsk Maritimt Museum), entidade parceira do Estado Doador (Noruega).

No sítio Arade 23, os técnicos do CNANS e do museu norueguês estão a aplicar, desde o dia 14 de março, a fotogrametria subaquática georreferenciada, metodologia que permite obter um registo rigoroso da jazida arqueológica correspondente a um naufrágio datável do século XIX.