Projeto Vila Inclusiva abre mercearia e loja social em VRSA

O projeto Vila Inclusiva acaba de ser inaugurado no lote 46 da zona industrial de Vila Real de Santo António e tem como missão ajudar as famílias carenciadas do concelho através da criação de uma nova estrutura local de apoio social.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Município de VRSA e pela Delegação de VRSA da Cruz Vermelha Portuguesa e resulta da aprovação da candidatura ao Prémio Solidário 2022, promovido pelo BPI Fundação «La Caixa».

O espaço foi inaugurado esta segunda-feira e a cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, que referiu que esta é «uma forma de dignificar e dar a importância devida ao apoio social».

«Temos de dar respostas e apoiar quem necessita, mas devemos fazê-lo com dignidade. Entendemos que o apoio social deve ser gratuito e que as instalações do município devem estar ao serviço das pessoas», mencionou o autarca.

Neste sentido, o projeto Vila Inclusiva contempla uma mercearia e uma loja social para apoiar as famílias residentes no concelho, em situação de vulnerabilidade socioeconómica, facilitando, desta forma, o acesso a bens essenciais como alimentação, artigos de puericultura, produtos de higiene, vestuário ou ajudas técnicas.

«As pessoas serão sinalizadas pela autarquia, que irá também definir um crédito limite para os cartões a serem entregues, de acordo com as necessidades específicas de cada situação», explicou Manuel Marrafa, diretor da delegação da Cruz Vermelha de VRSA, responsável pelo projeto.

Esta medida é personalizada à medida de cada família, que deverá gerir o seu próprio crédito, de acordo com as suas necessidades reais.

Horário de funcionamento

A Loja Social vai estar aberta segunda, quarta e sexta-feira, das 14h00 às 17h00, e a Mercearia Social às terças e quintas-feiras, também das 14h00 às 17h00. Ambas encerram ao fim de semana e feriados.

Sobre o projeto

O «Vila Inclusiva» foi um dos projetos contemplados com o Prémio Solidário 2022, promovido pelo BPI Fundação «La Caixa», aqui representado por Mário Gama, diretor comercial do Centro Institucional Sul.

«Este é um projeto muito bem estruturado, que inclui um fator muito importante, que é a literacia financeira. No centro das nossas preocupações têm de estar sempre as pessoas, porque a coesão social é o pilar para uma sociedade estruturada», referiu.